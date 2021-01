Nach Brexit: Keine Probleme bei ersten Lastwagen-Kontrollen

Eine gute Nachricht für britische Autofahrer verkündete Verkehrsminister Grant Shapps in der Neujahrsnacht. Für Fahrten in die EU sei kein internationaler Führerschein nötig, twitterte Shapps.

Trennungsschmerz

Mit vielen Emotionen verabschiedete sich Schottland aus der EU. "Schottland wird bald zurück sein", schrieb Regierungschefin Nicola Sturgeon bei Twitter. Dazu schickte sie ein Foto, das die Wörter "Europa" und "Schottland" mit einem Herzen verbunden auf das Gebäude der EU-Kommission projiziert zeigt.

Sturgeon strebt eine Loslösung aus dem Vereinigten Königreich an. In Umfragen befürwortet eine Mehrheit in dem Landesteil die Unabhängigkeit, die Region hatte im Brexit-Referendum 2016 für den Verbleib in der EU votiert.