Brexit: „Liebe Roastbeef-Bande, wir lieben euch“

Das knapp 1250 Seiten starke Handels- und Partnerschaftsabkommen regelt die wirtschaftlichen Beziehungen nach der Brexit-Übergangsphase vom 1. Januar 2021 an. Damit werden Zölle vermieden und Reibungsverluste im Handel möglichst gering gehalten. Zugleich werden viele andere Themen geregelt, darunter Fischfang und Zusammenarbeit bei Energie, Transport, Justiz, Polizei.

Dennoch gibt es große Änderungen. So werden an den Grenzen künftig Kontrollen nötig, weil Standards überprüft werden müssen, unter anderem bei Agrarprodukten. „Damit verbunden sind Zollanmeldungen für Export und Import, administrativer Aufwand für die Zollverwaltung, Stehzeiten für Transportmittel sowie Kosten für die Erstellung der Warenbegleitpapiere“, sagte Mariana Kühnel, die stv. Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich.

Für Bürger ist die Möglichkeit des einfachen Umzugs vorbei. Auch die Visafreiheit bei Reisen ist künftig zeitlich begrenzt.

Das Erasmusprogramm für Studierende wurde von Großbritannien gecancelt.

Wenige Container, teure Fracht

Weil jetzt ein langes Wochenende bevorsteht, wird man die Auswirkungen im Warenverkehr an den Grenzen erst ab Montag, 4. Jänner, beobachten können. Übers lange Wochenende sind fast keine Lastwagen unterwegs, und da vielen Frächtern noch der Schock von zu Weihnachten in den Knochen sitzt, als sich die Lkw-Kolonnen in und um Dover stauten, sind Fuhren nach Großbritannien derzeit schwer zu bekommen. Denn auf dem Weltmarkt sind derzeit auch coronabedingt Container Mangelware, so viele wie noch nie blieben nämlich in den USA hängen. Die Frachtpreise sind deshalb exorbitant gestiegen. Wer nicht muss, fährt also lieber derzeit nicht Richtung Großbritannien.

In der EU war die Silvesterstimmung vielen verdorben. Denn der Schock des Brexits sitzt tief. Das Europaparlament konnte den Vertrag noch nicht ratifizieren.