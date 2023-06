EuGH kippt Ungarns Asylrecht wegen Verstoß gegen EU-Gesetze

Ungarn verstößt nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) mit einer weiteren Asylregel gegen EU-Recht. Die Möglichkeit, einen Asylantrag zu stellen, sei übermäßig erschwert worden, entschieden die Richter am Donnerstag in Luxemburg. Wegen seiner rigiden Flüchtlingspolitik wurde Ungarn schon häufiger von der EU-Kommission gerügt. Der EuGH hat in früheren Urteilen bereits wesentliche Teile des ungarischen Asylsystems aufgehoben.

Ungarns Justizministerin: "Ungarns Position wird oft falsch verstanden"