EU-weit: Online-Datenaustausch soll „Zeit, Geld und Nerven sparen“

Einen Schritt in eine andere Richtung präsentierte am Mittwoch in Brüssel der Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger. Bereits seit Sommer ist der digitale Datenaustausch zwischen Österreich und den Sozialversicherungsträgern mehrerer Nachbarstaaten möglich.

Geht es nach Plan, soll dies spätestens in drei Jahren auch im gesamten Gebiet der EU sowie in der Schweiz, Liechtenstein, Island und Norwegen so sein: „Indem wir die weitere Vernetzung der Sozialversicherungssysteme vorantreiben, können Ansprüche viel schneller geltend gemacht werden“, sagt Alexander Biach, Chef des Hauptverbandes der Österreichischen Sozialversicherungsträger.

Er verspricht: „Wenn man in mehreren Ländern gearbeitet hat und dann mühsam in allen Staaten Post einholen und Briefe schreiben muss, ist das mühsam – doch das gehört alles der Vergangenheit an. Das bedeutet: Zeit, Geld und Nerven sparen.“