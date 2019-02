eRezept kommt 2020 und spart 60 Millionen Papierrezepte jährlich

Auf Wunsch kann sich der Patient das Rezept weiter ausdrucken oder aber den Code auf sein Handy übertragen lassen. In Summe sollen 60 Millionen Papierrezepte jährlich ersetzt werden. Über das Portal der Sozialversicherung (www.meinesv.at) und via App sind die Rezepte jederzeit abrufbar. In der Apotheke wird der Code dann gescannt, und das Rezept aus dem elektronischen System abgerufen. Zweite Möglichkeit: Die eCard wird in der Apotheke gesteckt.

Die Anrechnung der Rezeptgebühren auf das Rezeptgebühren-Konto erfolgt von nun an tagesaktuell. Der Vorteil für die Patienten: Sie sind sofort ab dem Überschreiten der Obergrenze von der Rezeptgebühr befreit. Zudem: Sollte das Papierrezept verloren gehen, kann jederzeit auf den Code am Handy zurückgegriffen werden.