Meloni erzürnt über EU-Besetzung: Wie besänftigt man eine Italienerin?

Kein Kommentar!

Bemerkenswert wortlos hastete Giorgia Meloni an den in dichten Trauben wartenden Reportern im Foyer des EU-Ratsgebäudes in Brüssel vorbei. War auch nicht notwendig, schließlich hatte Italiens Premierministerin schon in den Tagen vor dem Gipfel in Brüssel ihre Meinung in internationalen Medien kundgetan. Es sei völlig verfehlt, ja "surreal", dass die EU-Regierungschefs sich die Postenbesetzungen an der Spitze der EU ausmachten, ohne zuvor die Ziele und politischen Inhalte der kommenden fünf Jahre zu vereinbaren.