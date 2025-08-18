Wie Europa Putins Sieg am Verhandlungstisch doch noch verhindern will

Es war nur noch ein Rückzugsgefecht. Fünf europäische Regierungschefs, NATO-Generalsekretär Mark Rutte und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen erschienen am Montag im Weißen Haus, um Ukraines Präsident Wolodimir Selenskij den Rücken zu stärken – an einer politischen Front, die nicht mehr zu halten war. Vor wenigen Wochen noch hatten sich die EU-Regierungschefs auf ihrem Gipfel erneut darauf festgelegt, dass die Ukraine auf ihrem gesamten Territorium – inklusive der Halbinsel Krim – wieder hergestellt werden müsse. Das und nur das sei die Grundlage für einen Friedensvertrag.

Doch davon kann nach dem Gipfel in Alaska zwischen Donald Trump und Wladimir Putin keine Rede mehr sein. Der US-Präsident, zuletzt noch empört, über das Vorgehen seines Amtskollegen in der Ukraine, hatte dem in entscheidenden Punkten nachgegeben - und bestätigte das noch wenige Stunden vor dem Gipfeltreffen am Montag. In seinem persönlichen Sozialen Netzwerk Truth Social machte Trump noch einmal deutlich, mit welcher Grundhaltung er in die Treffen mit Selenskij und den Europäern gehen würde.

Es liege am ukrainischen Präsidenten, meinte Trump, ob der Krieg in seinem Land weitergehe: „Er kann ihn beinahe sofort beenden, wenn er will, oder er kann weiterkämpfen.“ Beenden aber kann diesen Krieg nicht Selenskij, sondern Putin, dessen Truppen seit mehr als drei Jahren im Osten der Ukraine kämpfen. Dafür aber stellt der Russe - soweit inoffizielle Berichte von Diplomaten aus Alaska - massive Forderungen: Der gesamte Donbass, also die umkämpfte Region im Osten der Ukraine, müsse von dieser abgetreten werden, über die jetzige Frontlinie hinaus. Im Gegenzug werde Russland nur winzige Gebiete, die es eingenommen hat, zurückgeben. Den von der Ukraine geforderten sofortigen Waffenstillstand werde es nicht geben, sondern nur einen im Ganzen ausgehandelten Friedensvertrag. Zeit genug also für die russischen Truppen, um ihren derzeit laufenden Vormarsch noch einige Zeit fortzusetzen.

Trump jedenfalls wollte von diesem Waffenstillstand ebenfalls nichts mehr wissen. Der sei ohnehin unzuverlässig, meinte er, um im gleichen Atemzug Putin noch zwei weitere Zugeständnisse zu machen: Ein NATO-Beitritt der Ukraine, wie ihn Selenskij immer als einzige zuverlässige Sicherheitsgarantie gefordert hat, komme nicht in Frage und die von Russland schon 2014 annektierte Halbinsel Krim bleibe russisch.

Vorsichtiges Einlenken Mit diesen Forderungen vor der Nase haben Europas politische Spitzenvertreter schon vor dem Gipfel begonnen, vorsichtig einzulenken. In einem gemeinsamen Schreiben aus der Vorwoche heißt es, es sei „Sache der Ukraine, Entscheidungen über ihr Territorium zu treffen“. Mit Gewalt jedenfalls dürften nationale Grenzen niemals verrückt werden. Für Selenskij aber heißt das konkret, er muss den Verlust der ukrainischen Gebiete, die Russland mit Gewalt eingenommen hat, legitimieren. Ganz deutlich machte das Trumps Sonderberater für die Ukraine Steve Witkoff gegenüber Fox News: „Jetzt müssen die Ukrainer entscheiden, wie sie diesen Tausch von Land durchführen wollen.“