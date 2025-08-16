2 Stunden 45 Minuten: Was besprachen Trump und Putin da?
Es war das erste persönliche Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022.
Großes wurde erwartet. Im Anschluss blieben die beiden Staatsmänner bei einer Pressekonferenz inhaltlich aber sehr vage. Und nicht nur das: Auch hinter den Kulissen herrschte Funkstille. Üblicherweise werden die anwesenden Reporter mit Hintergrundinformationen versorgt, um Kontext zu geben - eine bewährte Praxis in Demokratien: Nicht alles, was besprochen wird, kann von den Staatschefs direkt ausgesprochen werden. Es ist also nahezu unmöglich, das Treffen politisch einzuordnen.
Klar ist nur: Putin hat einen symbolischen Mega-Coup gelandet
Fest steht nur: Putin hat nach Jahren der internationalen politischen Isolation einen glanzvollen und freundschaftlichen Empfang vom mächtigsten Politiker der Welt bekommen. Symbolisch hat Trump ihm einen Megacoup beschert. Und sonst?
Im Folgenden ein Überblick über die wenigen Informationen, die es gibt. Was haben Trump und Putin besprochen - oder gar beschlossen?
Was wir wissen
Klarheit lässt sich in 9 Punkten sind darstellen. Aber viel lässt sich daraus nicht ableiten:
- Die Verhandlungen dauerten nach Angaben des Kreml 2 Stunden und 45 Minuten.
- Die anschließende Pressekonferenz von Trump und Putin dauerte 12 Minuten.
- Putin und Trump lobten die Gespräche als konstruktiv und produktiv.
- Trump will in Kürze die NATO- Partner anrufen und über den Austausch mit Putin informieren - ebenso den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij.
- Putin sieht eine Chance für einen stärkeren wirtschaftlichen Austausch mit den USA.
- Trump hält nach dem Gespräch mit Putin einige Punkte für ungeklärt, man habe sich aber in vielen Punkten geeinigt.
- Es gab in der gemeinsamen Pressekonferenz von Putin und Trump keine Aussagen über eine mögliche Waffenruhe.
- Putin sprach von Vereinbarungen, die Ausgangspunkt für eine Lösung des Ukraine-Konflikts sein könnten.
- Auf der Pressekonferenz wurden keine Fragen von Journalisten beantwortet.
Was wir nicht wissen
Zusammengefasst in 6 Punkten: Das wären die zentralen Fragen, auf die Trump und Putin eine Antwort schuldig blieben - entweder weil sie sich nicht darauf einigen konnten oder sie noch nicht verraten wollten:
- Was ist der Inhalt der von Putin erwähnten Vereinbarungen, die Ausgangspunkt für eine Lösung des Ukraine-Konflikts sein könnten?
- Trump sprach davon, dass es noch sehr wenige offene Punkte gebe, darunter vielleicht der wichtigste - worum geht es da?
- Wurde konkret über eine mögliche Waffenruhe gesprochen und wenn ja, mit welchen Voraussetzungen?
- Wurde über Gebietsfragen gesprochen?
- Trump und Putin sprachen unverbindlich über ein weiteres Treffen. Ob Putin Trump offiziell nach Moskau eingeladen hat, blieb unklar.
- Trump hatte vor dem Gipfel erklärt, dass es ein mögliches zweites Treffen unter Einbeziehung des ukrainischen Präsidenten Selenskij geben solle - bleibt es dabei?
