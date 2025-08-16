2 Stunden 45 Minuten: Was besprachen Trump und Putin da?

Es war das erste persönliche Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022.

Großes wurde erwartet. Im Anschluss blieben die beiden Staatsmänner bei einer Pressekonferenz inhaltlich aber sehr vage. Und nicht nur das: Auch hinter den Kulissen herrschte Funkstille. Üblicherweise werden die anwesenden Reporter mit Hintergrundinformationen versorgt, um Kontext zu geben - eine bewährte Praxis in Demokratien: Nicht alles, was besprochen wird, kann von den Staatschefs direkt ausgesprochen werden. Es ist also nahezu unmöglich, das Treffen politisch einzuordnen.