Warum sich Trump und Putin ausgerechnet in Alaska treffen

Dass es Anchorage werden würde, zeichnete sich bereits durch einen frühen Routine-Hinweis der Flugaufsichtsbehörde ab. Am Freitag werde der Luftraum über der Küstenstadt im Bundesstaat Alaska wegen diverser VIP-Flugbewegungen im Radius von 50 Kilometern gesperrt, hatte die „Federal Aviation Administration” (FAA) verlauten lassen.

Wo genau Donald Trump und Wladimir Putin in der mit rund 290.000 Einwohnern größten Stadt Alaskas zu ihrem „Zuhör-Treffen” (O-Ton Trump) über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zusammenkommen, war bis zuletzt selbst nach Befragung von Regierungssprecherin Karoline Leavitt unklar.

Warum Alaska? Aus dem Umfeld von Gouverneur Mike Dunleavy und Bürgermeisterin Suzanne LaFrance hieß es inoffiziell, dass aus logistischen Gründen (es ist Tourismus-Hochsaison in der Region) der sonst meist nur für Zwischenlandungen zum Auftanken genutzte Airforce-Stützpunkt Joint Base Elmendorf-Richardson im Gespräch sei. Hier trafen sich 1971 Präsident Richard Nixon und der japanische Kaiser Hirohito für zwei Stunden. Fünftausend Zuschauer in einem Hangar sahen zu. Andere Quellen berichteten davon, dass Larry „Beau” Disbrow, ein Immobilienmakler, der auch Honorarkonsul von Deutschland ist, eine Immobilie an den Secret Service vermietet habe. Auch das bekannte Alyeska Hotel-Resort wird genannt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/POOL/FREDERIC J. BROWN Das Alyeska Hotel-Resort wird als einer der möglichen Austragungsorte für den Gipfel in Anchorage gehandelt.

Dass die Wahl auf Anchorage fiel, hat auch damit zu tun, dass Alaska nur über eine sehr überschaubare Anzahl von Landebahnen verfügt, die sowohl die Air Force One als auch das russische Präsidentenflugzeug aufnehmen können. Und nur sehr wenige davon sind in der Nähe von städtischen Infrastrukturen, die auf Anhieb eine große Anzahl von Diplomaten, Sicherheitsbeamten und Medienvertretern verkraften. Warum Alaska für den informellen Gipfel der Staatsmänner ausgesucht wurde, der laut Trump auf eine Bitte von Putin zurückgehe, ist unklar. Spötter unkten, dass ein beliebtes Restaurant in Anchorage die besten Pelmeni weit und breit kredenzt: russische Teigtaschen. Russischer Einfluss in Alaska noch allgegenwärtig Alaska hat tiefe Verbindungen zur russischen Geschichte. Sie reichen zurück in die Zeit, als das Russische Reich im 18. Jahrhundert die Region kolonisierte. Seit die Vereinigten Staaten 1867 Alaska kauften, sind russischsprachige Gemeinden im Bundesstaat geblieben. Russisch-orthodoxe Kirchen mit ihren charakteristischen zwiebelförmigen Kuppeln sind fast überall zu finden.