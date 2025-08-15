Trump und Putin am Verhandlungstisch: Wird es einen Deal in Alaska geben?

Eigentlich lässt sich Donald Trump keinen Medienauftritt entgehen. Als der US-Präsident jedoch am Freitag die Air Force One in Richtung Alaska bestieg, blieb er stumm. Auf der Treppe drehte er sich kurz um, winkte den Reportern und verschwand dann im Flugzeug. Auch auf seiner hauseigenen Social-Media-Plattform hielt er sich knapp: „HIGH STAKES!!!“ (Hohe Einsätze), postete der Republikaner auf Truth Social.

Tatsächlich steht viel auf dem Spiel, wenn Trump in Anchorage, der größten Stadt Alaskas, seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin trifft. Auf dem Militärstützpunkt Elmendorf-Richardson wollen die beiden über den Ukraine-Krieg verhandeln. Der Zeitplan dafür ist straff: Zwischen Landung um 11 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ) und Abflug liegen nur fünf Stunden. Vorgesehen sind laut Weißem Haus ein Vier-Augen-Gespräch sowie ein Treffen der Delegationen. Ob es eine gemeinsame Pressekonferenz geben wird – nach europäischer Zeit wohl erst in den frühen Morgenstunden – ist offen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij ist in Alaska nicht dabei.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/DREW ANGERER Alle Welt blickt auf den Militärstützpunkt Elmendorf-Richardson in Alaska.

Erwartungen gedämpft Trump, sonst nicht gerade für Zurückhaltung bekannt, bemühte sich vor dem Treffen, die Erwartungen niedrig zu halten. Zwar zeigte er sich überzeugt, dass sowohl Russland als die Ukraine nach dreieinhalb Jahren Krieg zu Frieden bereit seien. Er räumte aber ein, der Konflikt habe sich als deutlich schwerer lösbar erwiesen als gedacht: „Ich dachte, dies wäre der einfachste Fall. Tatsächlich ist es aber der schwierigste“, sagte er am Donnerstag. Ob ein Durchbruch möglich sei, wolle der „Dealmaker“ bereits in den ersten Minuten erkennen. „Wenn es ein schlechtes Treffen ist, wird es sehr schnell vorbei sein. Wenn es ein gutes ist, erreichen wir bald Frieden.“ Die Chance eines völligen Scheiterns bezifferte er mit 25 Prozent.

Sorge vor „Gebietstausch“ groß In Europa ist die Sorge groß, Trump könnte hinter Kiews Rücken im Gegenzug für einen Waffenstillstand Gebietsabtretungen an Russland akzeptieren – ein Schritt, den die ukrainische Führung kategorisch ablehnt. Zuletzt hatte Trump einen „Gebietstausch“ ins Spiel gebracht. Allerdings: Derzeit besetzt allein Russland ukrainisches Gebiet. Und der Kreml ist – obwohl er immer wieder Bereitschaft zu Verhandlungen vorgaukelte – nie von seinen ursprünglichen Kriegszielen abgerückt. So betonte Putin in der Vergangenheit mehrfach, man werde keine eroberten Gebiete (Russland beansprucht die Krim sowie die Regionen Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson) abtreten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/SERGEY DOLZHENKO Proteste vor dem Trump-Putin-Gipfel in Anchorage.

An Bord der Air Force One betonte Trump gegenüber Journalisten schließlich, territoriale Fragen müsse die Ukraine selbst entscheiden: „Ich bin nicht hier, um für die Ukraine zu verhandeln. Ich bin hier, um sie an einen Tisch zu bringen.“ Bereits zuvor hatte er ein mögliches zweites Treffen mit Putin ins Spiel gebracht – mit Selenskij und möglicherweise europäischen Staats- und Regierungschefs. Auf die Frage nach Sicherheitsgarantien für die Ukraine blieb der US-Präsident vage: „Vielleicht.“ Bei fehlender Kompromissbereitschaft drohte er Russland mit „wirtschaftlich schweren“ Sanktionen. Er glaube jedoch „etwas wird dabei herauskommen“, er und Putin kämen „gut miteinander aus“.

Wirtschaftsdeals? Dass in Alaska wohl nicht nur über die Ukraine gesprochen wird, legt die Zusammensetzung der Delegationen nahe: Auf US-Seite begleiten Trump u. a. Außenminister Marco Rubio, Vizepräsident JD Vance, Sondervermittler Steve Witkoff sowie Finanzminister Scott Bessent und Handelsminister Howard Lutnick. Putin reist neben Außen- und Verteidigungsminister auch mit Finanzminister Anton Siluanow an. Ebenfalls an der Seite des Kremlchefs anwesend: Jurij Uschakow, ein langjähriger Berater Putins, der bereits im Vorfeld das „riesigen ökonomische Potenzial“ der USA und Russland angesprochen hatte. Trump gefalle, dass „viele Geschäftsleute“ dabei sind. Aber: „Sie machen keine Geschäfte, bis wir den Krieg gelöst haben", sagte er.