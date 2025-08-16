Rätselraten nach Gipfel: Trump telefonierte mit Selenskij bereits am Rückflug

Die Welt rätselt weiter über die Ergebnisse des Gipfels in Alaska. Am Vormittag wurde bekannt, dass US-Präsident Donald Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und weitere europäische Staats- und Regierungschefs über sein Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin informieren würde. Die Gespräche sind im Gange. Zuvor war beim Ukraine-Gipfel in Alaska kein greifbares Ergebnis bekannt geworden. Russlands Präsident Wladimir Putin und sein US-Amtskollege Donald Trump sprachen zwar anschließend von konstruktiven und produktiven Gesprächen. Nach den Telefonaten mit anderen Staats- und Regierungschefs werden wohl erste konkrete Details bekannt werden.

Selenskij ist bereits informiert worden Laut einem Statement von der Pressechefin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, hat Trump bereits ein längeres Gespräch mit Selenskij gehabt. Das berichtete unter anderem der britische Guardian. Dieser Anruf habe stattgefunden, als Trump in der Air Force One nach Washington DC zurückgekehrt sei. Aktuell sei er mit in einem Telefonat mit den NATO-Spitzen, sagte Leavitt Samstagfrüh europäischer Zeit. Inhalte waren bis zuletzt nicht bekannt.

"Die Chancen stehen sehr gut" "Wir haben das Ziel noch nicht erreicht", sagte Trump jedoch nach dem Treffen auf einem Luftwaffenstützpunkt in Anchorage vor der Presse. "Aber die Chancen stehen sehr gut, dass wir es erreichen." Putin sagte, der Gipfel könne hoffentlich ein Ausgangspunkt sein, um den Ukraine-Konflikt beizulegen und die Beziehungen zwischen den USA und Russland wiederherzustellen. Von der Ukraine und den Europäern erwarte er, dass sie das Ergebnis des Treffens akzeptierten.

Die Strafzölle für Käufer von russischem Öl sind vorerst vom Tisch Die Gespräche entschärften die Lage für Putin unmittelbar, denn Trump rückte nach dem Treffen von der Einführung von Strafzöllen für Käufer russischen Öls wie etwa China ab. "Angesichts dessen, was heute passiert ist, denke ich, muss ich darüber nicht nachdenken", sagte er dem Sender Fox News nach seinem Treffen mit Putin in Alaska. Dies könne sich jedoch "in zwei oder drei Wochen" ändern, fügte Trump hinzu. China ist der engste Verbündete Russlands.

China steht in der Kritik, weil es Russland stützt Westliche Länder werfen Peking vor, die russische Regierung zumindest indirekt beim Kampf gegen die Ukraine zu unterstützen. Trump hatte in den vergangenen Monaten zudem im Zollstreit mit Regierungen weltweit mehrfach die Zollsätze für chinesische Einfuhren verändert. Der US-Präsident erklärte in dem Interview ausdrücklich, dass er auch keine möglichen Zollerhöhungen gegen China in Betracht ziehe.

Unklar bleibt, wie es mit Indien weitergeht Indien, das ebenfalls in großem Ausmaß russisches Öl kauft, erwähnte er nicht. Trump hatte für Waren aus Indien einen Importzoll von 50 Prozent verhängt, von denen 25 Prozent eine Strafzahlung für die Öleinfuhren aus Russland seien. Westliche Regierungen wollen mit Sanktionen gegen russisches Öl und Gas die Finanzierung des Krieges gegen die Ukraine erschweren. Der Verkauf fossiler Energieträger gilt als Haupteinnahmequelle für Russland. Trump erwähnte auch die zuvor angedrohten Sanktionen gegen Russland nicht mehr. Russlands Präsident Putin hatte einen vom US-Präsidenten geforderten Waffenstillstand in der Ukraine in den vergangenen Wochen ignoriert.