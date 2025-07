Warum die russischen Motorrad-Angriffe in der Ukraine erfolgreich sind

Was nach einem Relikt vergangener Kriege klingt, ist in Wahrheit ein zentraler Bestandteil moderner russischer Gefechtstaktik geworden. Oberst Markus Reisner, Leiter des Institutes für Offiziersausbildung an der Theresianischen Militärakademie, analysiert für den KURIER diese neu-alte Kriegsführung.

„Es geht darum, Kommunikation zu verhindern und Desorientierung zu schaffen – bevor auch nur ein Schuss fällt“, erklärt der Oberst des Generalstabsdienstes. Darauf folgt eine Phase massiver Abnützung: Gleitbomben aus großer Distanz, schwere Artillerie, Mörser und Drohnen greifen ukrainische Stellungen an – oft über Wochen. Besonders perfide: Drohnen, die sich gezielt in Trümmer stürzen oder sogar Reizgas abwerfen, um Soldaten aus ihren Deckungen zu zwingen.

Kreisbewegung Der Räumpanzer fährt in einer Kreisbewegung zur Einbruchstelle, die restlichen Panzer folgen ihm, setzen Truppen ab und alle versuchen in der geräumten Spur wieder zurückzufahren. Die eigentlichen Kampfpanzer übernehmen die Sicherung. „Die Motorräder sind dabei nicht nur Aufklärer, sondern auch Wegbereiter“, so Reisner. Ihre Mobilität macht sie im offenen Gelände – etwa in der Steppe südlich von Saporischschja – besonders effektiv.

„Es ist exakt das, was die Sowjets im Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Und auch die Wehrmacht hatte mit ihren Kradschützenbataillonen ähnliche Konzepte.“ Ein exemplarisches Szenario spielte sich vor wenigen Wochen nahe Kamjanske ab, südlich von Saporischschja. Dort gelang Russland ein taktisch bedeutender Einbruch in gut befestigte ukrainische Stellungen. Laut Reisner wendeten die Angreifer genau jenes Muster an: elektromagnetische Störung, wochenlange Bombardierung, dann der Vorstoß per Motorrad – gefolgt vom gepanzerten Zugriff.

Hauptaugenmerk auf Pokrowsk Wiewohl Kamjanske nur ein Nebenschauplatz ist: Das Hauptaugenmerk der russischen Streitkräfte liegt auf den Städten Pokrowsk und Kostjantyniwka, wo sie in den vergangenen Wochen bedeutende Fortschritte gemacht haben. In Pokrowsk droht etwa 30.000 ukrainischen Soldaten die Einkesselung. Wie kann die Ukraine auf diese Entwicklung reagieren? Sie versucht laut Reisner, die Bewegungen der Motorradtrupps durch Drohnenaufklärung zu überwachen – eine Herausforderung angesichts der schieren Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge. „Wenn auf einmal 20 Motorräder in Bewegung sind, weißt du nicht, wo du zuerst hinschauen sollst“, sagt Reisner.

Ein weiteres Mittel: Stacheldraht. „Motorräder und Fußtruppen lassen sich damit effektiv stoppen, auch wenn Panzer darüber hinwegrollen“, erklärt er. Ukrainische Einheiten haben begonnen, sogar improvisierte Minenleger und Stacheldrahtverleger zu entwickeln, um auf die dynamische Bedrohung zu reagieren. Trotz dieser Bemühungen regt sich in ukrainischen Reihen zunehmend Kritik. Viele Soldaten fühlen sich gezwungen, in offenen Feldstellungen auszuharren – oft nur mit minimalem Schutz. „Das sorgt für Frustration“, sagt Reisner. „Manche fragen sich: Warum verteidigen wir ein Dorf mit dem Fluss im Rücken, statt uns ins günstigere Gelände zurückzuziehen?“