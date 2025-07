50.000 Soldaten: Russland sammelt Truppen bei Sumy für Offensive

Insgesamt 700.000 russische Soldaten sollen derzeit in der Ukraine kämpfen, nicht nur in der Oblast Sumy konzentrieren sie ihre Kräfte: Auch die Stadt Kupjansk gerät immer mehr unter Druck – die russischen Streitkräfte haben einen Brückenkopf westlich des Oskil-Flusses errichtet. Laut ukrainischen Militärbeobachtern schafften sie in den vergangenen Tagen Sturmeinheiten über den Fluss. Sollte es den russischen Streitkräften gelingen, Kupjansk einzunehmen, drohen Kiew weite Gebietsverluste in Richtung Charkiw .

Wiewohl die Verluste in den russischen Reihen hoch sind, zeichnen sie sich auch in den Reihen der Ukraine ab: Laut einem ukrainischen Offizier gibt es Frontabschnitte, an denen nur mehr zehn bis zwölf Soldaten für fünf Kilometer verantwortlich sind. „Die Verteidigung wird von Fahrern, Kanonieren und Köchen gehalten. Aber auch sie sind fertig. 25 Prozent des Personals in den Bataillonen sind noch übrig“, schrieb er auf X. Grundsätzlich übte er starke Kritik an der militärischen Führung. Es handle sich „teilweisen Mangel“, sondern eine „systemische Katastrophe“ in den ukrainischen Streitkräften. Das müsse „die Spitze“ zugeben.

Das härteste Schlachtfeld

Der seit mehr als drei Jahren tobende Abnützungskrieg zeigt aus Sicht Moskaus also Wirkung. Und gelingt es den russischen Truppen, im Donbass weiter vorzurücken, ist Pokrowsk von einer weiteren Richtung aus bedroht.