Besonders stolz ist er allerdings auf eine zum Absturz gebrachte Shahed-Drohne. Ein solches Modell war auch in Nastias Wohnblock eingeschlagen.

Jahre später kehrte er als ausgetauschter, ehemaliger Kriegsgefangener zurück – und betreibt heute ein Museum, in dem er unter anderem abgeschossene russische Drohnen und Raketen ausstellt. „Ich bekomme sie über alte Kontakte aus der Armee“, sagt er, während er eine abgefangene Aufklärungsdrohne vom Typ „Orlan“ zeigt: „Primitive Technik, aber extrem wirksam. Russisch eben.“

Entschlossenheit

Er selbst habe in der Roten Armee in Afghanistan gedient, kenne die Kampfweise der russischen Streitkräfte. „Sie haben uns zu Beginn stark unterschätzt, jetzt aus ihren Fehlern gelernt. Was sie aber noch immer nicht kapieren: Wir werden uns immer gegen sie zur Wehr setzen. Die ukrainische Bevölkerung wird keine kremltreue Regierung akzeptieren.“

Was, wenn ein russischer Durchbruch bei Pokrowsk gelänge? „Dann werde ich eben wieder hinter den feindlichen Linien Sabotageaktionen durchführen “, sagt Did. Auch der Feuerwehrmann Oleh würde den Schlauch gegen das Gewehr tauschen, wie er sagt.

Auch Nastia kann „den Russen niemals vergeben“, wie sie sagt. Das deckt sich mit aktuellen Umfragen, wonach 82 Prozent der Ukrainer dagegen sind, die derzeitigen Bedingungen Moskaus zu akzeptieren. Darunter die Forderungen, die Oblaste Saporischschja, Cherson, Donezk und Luhansk vollständig den Russen zu überlassen. „Die Menschen, die hier sind, haben ihre Entscheidung schon lange getroffen“, sagt Did. Die vielen Stellungssysteme, die vor Kurzem auch um die Stadt errichtet wurden, unterstreichen das.