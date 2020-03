EU-Videogipfel und ein virtuelles Parlament: Gemeinsam gegen Corona

Es hätte am Donnerstag und Freitag der übliche EU-Gipfel der 27 europäischen Staats- und Regierungschefs Ende März werden sollen. Doch seit Ausbruch der Corona-Krise ist auch in der EU nichts mehr wie üblich - und so kamen die 27 EU-Granden am Donnerstag Nachmittag von ihren heimatlichen Regierungssitzen aus zu einem Videogipfel zusammen. Kanzler Sebastian Kurz nahm in Wien vor seinem Bildschirm Platz.

Eine Weltpremiere gab es hingegen für das EU-Parlament: Die 701 Abgeordneten mussten dringend abstimmen, um Milliardenhilfen für die europäische Wirtschaft freizugeben und Lockerungen für den europäischen Flugverkehr zu ermöglichen. Doch weil sie nicht zusammenkommen durften, stimmten sie erstmals in großer Mehrheit per Mail ab. Nur eine Handvoll EU-Abgeordneter kam ins Parlament in Brüssel, um dort ihre Stimme abzugeben.