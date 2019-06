EU verlängert Russland-Sanktionen und scheitert bei neuem Klimaziel

Scheitern bei Klimaneutralität

Nicht geeinigt haben sich die EU-Staats- und Regierungschefs hingegen dabei, die Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. Der entsprechende Passus sei in eine Fußnote gerutscht, hieß es am Donnerstagabend in diplomatischen Kreisen nach Ende der langwierigen Verhandlungen.

In dem Beschluss bekennen sich die EU-Mitgliedsländer zwar zum Pariser Klimaabkommen, aber ohne Datum. In der Fußnote wird vermerkt, dass die große Mehrheit der EU-Staaten die Ziele bis 2050 erreichen will.