Fehlende Maßnahmen: Österreichs Klimaschutz-Plan unzureichend

Die gute Nachricht der ersten Bewertung aus Brüssel: Österreich gehört laut Einschätzung der Kommission nicht zu den größten Klimaschutzsündern. Deutschland wird beispielsweise die notwendige Reduktion der Treibhausgase bis 2030 um 38 Prozent verfehlen, sofern der Nationale Energie- und Klimaplan (NEKP) nicht wesentlich nachgeschärft wird.

Konkrete Maßnahmen fehlen

Was also sagt die EU-Kommission konkret zu Österreichs Ambitionen? Vor allem, dass noch konkrete Ziele und Maßnahmen nachgeliefert werden müssen. In großen Bereichen wie bei der Landwirtschaft oder der Abfall-Industrie gebe es weder Maßnahmen noch Ziele.

Zudem sollen „alle Subventionen für Energie, darunter vor allem Subventionen für fossile Brennstoffe“, auslaufen. Zudem würden „Zielpfade und entsprechende Maßnahmen in den Bereichen Wärme und Kälte sowie Verkehr“ fehlen.