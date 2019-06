Klimaschutz: Planlos weiter bis 2030

Möchten Sie deutlich mehr für ihren Verbrenner-Pkw zahlen und gleich auch höhere Spritpreise? In Österreichs Städten grundsätzlich auf Autofahren verzichten? Mittelstrecken – also Rom, Berlin, Paris oder London – nur mehr mit der Bahn bereisen, was die Reisezeit von zwei bis vier Stunden auf gut zwölf Stunden erhöht?

Auch nach Mallorca nur mehr mit der Bahn zum Beispiel bis Genua fahren und dann mit einem Fährschiff übersetzen? Und vor Langstreckenflügen, wenn überhaupt, teure „Verschmutzungsrechte“ erwerben?

Nein?

Dann darf es niemanden wundern, wenn auch die Politik untätig bleibt. In keinem anderen Bereich ist die Angst der Politiker vor dem Wähler so groß wie beim Klimaschutz. Bisher wurde vermieden, konkrete und sinnvolle Maßnahmen zu präsentieren – aus Sorge, damit Wählergruppen (etwa Pendler oder Vielflieger) zu brüskieren. Die Gruppe jener, die Klimaschutz als wichtig erachtet, wird immer größer – und auch das sind Wähler, die befriedigt werden wollen.