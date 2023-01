EU-Skandal: Mutmaßlicher Drahtzieher will kooperieren

Im EU-Korruptionsskandal um die nunmehrige Ex-Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Eva Kaili, und die mutmaßliche Einflussnahme Katars und Marokkos, hat der mutmaßliche Drahtzieher Pier Antonio Panzeri eine umfassende Zusammenarbeit mit der belgischen Justiz zugesagt. Wie die zuständige Staatsanwaltschaft in Brüssel mitteilte, unterschrieb der ehemalige EU-Abgeordnete am Dienstag eine entsprechende Vereinbarung.

Indes sind diese Woche die Parlamentarier zur ersten Plenartagung des Jahres (und der ersten unter schwedischer Ratspräsidentschaft) in Straßburg zusammengekommen. Dort steht man jetzt vor der schwierigen Frage, wie man das Vertrauen in die Institutionen der EU wiederherstellen kann. Ein erster Schritt: Die Mandatare stimmten am Dienstag mit großer Mehrheit für eine Geschäftsordnungsänderung, die es möglich macht, die Immunität von mehreren Abgeordneten aufzuheben – darunter neben Kaili der Belgier Marc Tarabella und der Italiener Andrea Cozzolino.