EU-Korruptionsskandal: Gericht in Italien erlaubt Auslieferung

Im Korruptionsskandal um das Europaparlament soll die Tochter des verhafteten Italieners Antonio Panzeri nach Belgien ausgeliefert werden. Ein Berufungsgericht in der norditalienischen Stadt Brescia gab dem Antrag der belgischen Justiz statt, die im Dezember einen europäischen Haftbefehl gegen Panzeris Tochter und seine Frau Maria Colleoni erlassen hatte. In letzterem Fall genehmigte das Gericht bereits die Übergabe an Belgien.

Die beiden Frauen, die der Verschw√∂rung, Korruption und Geldw√§sche beschuldigt werden, stehen in Italien unter Hausarrest. F√ľr beide liegt das letzte Wort nun beim Obersten Gericht in Rom.

Antonio Panzeri sitzt bereits in Belgien in Haft. Der ehemalige Europaabgeordnete der Sozialdemokraten gilt als eine der zentralen Figuren im Korruptionsskandal um angenommene Schmiergelder aus dem Golfstaat Katar und Marokko. In dem Fall wurden auch die nunmehr Ex-Vizepräsidentin des EU-Parlaments, die Griechin Eva Kaili, und ihr Partner verhaftet.