EU-Plan: Müssen Ältere ihren Führerschein jetzt regelmäßig erneuern lassen?

Die Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister der EU-Staaten wollen europäische Straßen sicherer machen und dafür neue Führerscheinvorgaben einführen.

Am Montag kommen sie in Brüssel zusammen, damit sie ihre Position festzurren und mit dem Europaparlament in die entscheidenden Verhandlungen gehen können.

Aus Österreich wird Energieministerin Leonore Gewessler teilnehmen.

