EU-Parlament fordert Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien

Das EU-Parlament fordert den Beitritt von Rumänien und Bulgarien zur grenzkontrollfreien Schengen-Zone. Die Mehrheit der Abgeordneten stimmte einer entsprechenden Resolution am Dienstag in Straßburg zu. Die beiden Länder sind zwar EU-Mitglieder, aber kein Teil des Schengen-Raums. Der Ausschluss sei diskriminierend und hindere den EU-Binnenmarkt, hieß es in einer Mitteilung des EU-Parlaments.