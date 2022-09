EU-Parlament: „Ungarn ist keine vollwertige Demokratie mehr“

In den Jahren der Regierung Orban habe sich Ungarn zu einem „hybriden Regime einer Wahlautokratie“ gewandelt. Das Land sei deshalb heute „keine vollwertige Demokratie“ mehr: Zu diesem Schluss kommt die große Mehrheit der EU-Abgeordneten. Sie stimmte gestern in Straßburg einem Parlamentsbericht zu, der die politische Entwicklung in Ungarn während der vergangenen vier Jahre untersucht hat. So drastisch sich die Feststellung der EU-Abgeordneten anhört – rechtliche Konsequenzen hat sie keine. Sie hat ausschließlich symbolischen Charakter.

Das Ungemach für Ungarn kommt von einer anderen Seite – von der finanziellen. Denn bereits in den kommenden Tagen dürfte die EU-Kommission ankündigen, Ungarn EU-Mittel aus dem gemeinsamen Haushalt zu kürzen.