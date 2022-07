Orbáns Staatssekretär: "Russland wird es noch nach dem Krieg geben"

Aber Ungarn ist gemeinsam mit der Slowakei und Tschechien ja eh ausgenommen vom Öl-Embargo der EU.

Russland kann die Pipeline für Öl und Gas trotzdem schließen. Und dann haben wir alle ein Problem.

Wie bereitet sich Ungarn auf dieses Szenario vor?

Die Regierung hat in den letzten zwölf Jahren alles versucht, um die Energieversorgung zu diversifizieren. Von einer kompletten Unabhängigkeit von russischem Gas sind wir weit entfernt, aber das sind andere Länder genauso sehr, sehen Sie sich Deutschland an. Wir arbeiten an unserer Beziehung zu Polen, der Slowakei, Kroatien und unterstützen vor allem Rumänien bei seinen Ausbauplänen des Gasfeldes im Schwarzen Meer.

Aber Orbán ist doch regelmäßig nach Moskau gefahren, um billigeres Öl und Gas auszuhandeln. Und auch beim Ausbau der Atomkraft ist Ungarn von russischen Unternehmen abhängig.

Diese enge politische Beziehung, die Sie dem Ministerpräsidenten und Putin unterstellen, die gibt es nicht. Die ist nicht enger als zwischen Deutschland und Russland. Die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas und russischer Technologie in der Atomkraft ist eine historische Beziehung, keine politische. Russland war einfach die billigste und attraktivste Energiequelle am Markt.