Wunderheiler oder inhaftierter Rechtsextremer: Die 10 seltsamsten Vögel im EU-Parlament

Mit rund 10.000 Euro ist das monatliche Salär eines EU-Parlamentariers eigentlich recht ordentlich. Für den Litauer Viktor Uspaskich bleibt das aber in der Portokasse liegen. Er macht sein Geld unter anderem mit einem Mineralwasser , von dem er verspricht, dass es eine Covid-Erkrankung heilen kann. Das und andere nicht sehr transparente Geschäfte bringen dem russischstämmigen Anhänger dreister Verschwörungstheorien mehrere Millionen jährlich ein. Die steckt er aber zum Teil wiederum in eine Social-Media-Plattform, die genau diese Verschwörungstheorien verbreitet. Im Parlament ist der parteifreie Abgeordnete nicht durch Arbeit aufgefallen, sondern durch offensichtlich falsche Spesenabrechnungen.

Man soll ja EU-Abgeordnete nicht nur nach der Menge an Papier, die sie mit ihren Anträgen füllen, bemessen, oder nach den Minuten Redezeit im Parlament . Nico Semsrott aber hat in seinen fünf Jahren weder noch produziert. Der deutsche Komödiant und Satiriker wurde gemeinsam mit dem ähnlich gesinnten Spaßvogel Martin Sonneborn für die Spaßfraktion „Die Partei“ ins EU-Parlament gewählt. Dort ist man vor allem durch teils witzigen Aktionismus ausgefallen, aber nicht durch ernsthafte parlamentarische Arbeit. Brav abgestimmt hat Semsrott laut Parlamentsakten, sonst aber hat er kaum von sich hören lasse n.

Eva Kaili: Geldkoffer-Trägerin

Es ging um Millionen an mutmaßlichen Schmiergeldzahlungen aus Katar und Marokko. Beide Länder sollen dadurch versucht haben, Einfluss auf wichtige Entscheidungen im Parlament zu nehmen. Als der Fall Ende 2022 aufflog, versuchte die Gruppe rund um Kaili und ihren Ehemann Francesco Giorgi große Mengen Bargeld verschwinden zu lassen. So wurde Kailis Vater von der Polizei dabei überrascht, als er Hunderttausende Euro in Koffern aus der Wohnung seiner Tochter in Brüssel schaffen wollte.

Kaili verlor ihre politische Immunität und musste vier Monate in Untersuchungshaft. Wieder in Freiheit kehrte sie als wilde Abgeordnete ins EU-Parlament zurück und nahm bis zum Schluss in einer der hintersten Reihen an Sitzungen teil. Sie sieht sich als unschuldiges Opfer, ist aber mit ihren Klagen vor Gericht bisher gescheitert.