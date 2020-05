EU macht Balkanstaaten keine Hoffnung auf rasche Aufnahme

Stattdessen betonen die EU-Staaten, dass zusätzliche Unterstützung für den Balkan abhängig von spürbaren Fortschritten in der Rechtsstaatlichkeit und bei der Einhaltung von EU-Werten sei. Zudem forderte die EU mit deutlichen Worten eine größere Wertschätzung ihrer bisherigen Unterstützung. Die Hilfe der EU gehe weit über das hinaus, was andere Partner in der Region geleistet hätten, heißt es in der Erklärung. Diese Tatsache verdiene öffentliche Anerkennung.