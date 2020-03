EU schüttet 38 Millionen Euro für den Balkan aus

Außerdem sollten die Länder Anteil am kürzlich angelegten Vorrat an Schutzausrüstung haben. Um die wirtschaftlichen Folgen der Krise abzumildern, werden aus den Vorbeitrittshilfen für die EU-Kandidaten 374 Millionen Euro umgewidmet. Zudem helfe die EU den Ländern bei der Einführung sogenannter grüner Spuren in der Region, damit der Warenverkehr freie Fahrt hat. Serbien hatte in der Corona-Krise zuletzt mangelnde Solidarität des Staatenbunds beklagt und sich für zugesagte Hilfe aus China bedankt.