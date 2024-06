Entscheidung beim EU-Dinner – wird Von der Leyen noch vor dem Dessert gekürt?

"Alles Lügen, Fake News!": Zu solchen drastischen Formulierungen greift Ekaterina Casinge selten. Doch der Sprecherin von EU-Ratspräsident Charles Michel wurde es Ende der Woche einfach zu viel, was man ihr an wilden Gerüchten so auftischte.

Ein Stimmungsbild für die wenigen, dafür aber umso hektischeren Tage, die in Brüssel seit den EU-Wahlen vor einer Woche vergangen sind. Denn seither geht es um die Machtverteilung in Brüssel: um die Spitzenposten vom Chef der EU-Kommission abwärts, aber auch um Bündnisse und Koalitionen im EU-Parlament . Schließlich muss eben dieser Kommissionschef dort mit absoluter Mehrheit gewählt werden.

Die erste und wichtigste Entscheidung aber fällen die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten – und das könnten sie schon am Montag bei einem Abendessen in Brüssel tun. Ein "informelles" Treffen heißt das in der EU-Amtssprache.

Doch informell ist dabei so gut wie gar nichts. Gastgeber Charles Michel hat nicht nur die 27 Staats- und Regierungschefs an den Tisch gebeten, sondern auch die amtierende Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, und die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola. Fix gebucht ... Bis zuletzt, so die Gerüchtebörse, die Michels Sprecherin so empörte, habe er versucht, Von der Leyen auszuladen. Ohne Erfolg, denn die Deutsche gilt mehr denn je als fix gebucht für eine zweite Amtszeit auf dem mächtigsten Posten der EU. Michel dagegen, der als Ratspräsident regelmäßig von Von der Leyen in die zweite Reihe verdrängt wurde, verlässt die europäische Bühne.

Carles Michel, der als Ratspräsident regelmäßig von Von der Leyen in die zweite Reihe verdrängt wurde, verlässt die europäische Bühne.

Der solide Wahlsieg der Europäischen Volkspartei EVP, dessen "Spitzenkandidatin" Von der Leyen war, hat die zuletzt heftigen Zweifel an ihr wieder ausgeräumt. Jene, die versucht hatten, querzuschießen, allen voran Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, sind nach Wahlniederlagen geschwächt. Mit insgesamt 13 EU-Regierungschefs aus der EVP-Familie sollte es genügend Unterstützung für sie geben. Die EVP also hat die Zügel in der Hand. Auf dem Kutschbock, EVP-Chef Manfred Weber, der Tempo und Richtung vorgeben will. Das Tempo jedenfalls ist hoch angesetzt. Weber will eine schnelle Entscheidung für Ursula von der Leyen – und dazu für Roberta Metsola, die ebenfalls in die Verlängerung gehen soll. Mit auf die Reise sollen auch Europas Sozialdemokraten. Die haben bei den EU-Wahlen ihre Stellung gehalten, sind wenn auch mit Abstand die zweitstärkste Fraktion im EU-Parlament. Man sei bereit, Von der Leyen zu wählen: Das war in den vergangenen Tagen in Brüssel von allen hochrangigen Vertretern der Sozialdemokraten zu hören. Dafür scheint der Posten des EU-Ratspräsidenten für einen aus ihren Reihen fix gebucht: Portugals Ex-Premier Antonio Costa.

Die amtierende Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, und die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, wollen und sollen beide im Amt bleiben, so die EVP.