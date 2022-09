EU-Kommissionschefin: 140 Milliarden Euro an Übergewinnen werden umverteilt

"Nie zuvor in der Geschichte der Union", hob die Kommissionschefin zu ihrer Einleitung an, "hat eine Rede wie diese vor dem Hintergrund eines Krieges stattgefunden, der vor der Haustüre Europas passiert." Und so ist es dieser Krieg, der Europa in den vergangenen Monaten entscheidend verändert hat und in den kommenden Monaten auch weiterhin prägen und zu Veränderungen zwingen wird. Beginnend mit den Folgen der Energiekrise - ausgelöst durch den russischen Missbrauch der Energiepolitik als Waffe. "Geeint, entschlossen und schnell", habe Europa von Tag 1 des Krieges in der Ukraine reagiert, sagte von der Leyen. Und auch angesichts der der nun zehn mal höheren Strompreise und der Gasknappheit lege Brüssel nun die nötigen Maßnahmen vor:

Übergewinne abschöpfen

Zur Entlastung der Konsumenten sollen demnach laut Kommissionpräsidentin die übermäßige Gewinne von Energiefirmen in der EU abgeschöpft und umverteilt werden. Ein entsprechender Gesetzesvorschlag werde sowohl die Produzenten von erneuerbarem Strom als auch Gas- und Ölkonzerne treffen.



„Unser Vorschlag wird mehr als 140 Milliarden Euro für die Mitgliedstaaten bringen, um die Not unmittelbar abzufedern“, sagte von der Leyen. Die übermäßigen Gewinne sollen dann an Verbraucher verteilt werden, um sie bei den exorbitant hohen Kosten zu entlasten. Der Strompreis wird derzeit vom hohen Gaspreis getrieben und auch Produzenten von billigerem Strom - etwa aus Sonne, Wind, Atomkraft oder Kohle - können diesen zu den hohen Preisen verkaufen. Firmen, die Elektrizität nicht aus Gas herstellen, sollen einen Teil dieser Gewinne abgeben.