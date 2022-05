EU-Kommissar: "Wir können Russland diesen Krieg nicht gewinnen lassen"

Der Vize-Präsident der EU-Kommission und langgedienter Karrierediplomat wollte 2019 Präsident der Slowakei werden. Doch der 55-jährige Sozialdemokrat mit großer Begeisterung für Basketball unterlag in der Stichwahl der heutigen Staatschefin.

Sefkovic ist der längstdienende EU-Kommissar, seit Anfang 2009 ist der dreifache Familienvater mit dabei. Der jovial auftretende und kaum aus der Ruhe zu bringende Technokrat gilt als eisern in der Sache.

In der aktuellen Kommission ist Sefkovic zuständig für die auf Europa zukommenden Entwicklungen, den Brexit und die nicht unschwierigen Beziehungen der EU zur Schweiz.

Bis zu seiner Ankunft in Brüssel 2009 durchlief der fließend Englisch, Russisch und Französisch sprechende EU-Kommissar diverse Botschafterposten. Nach seinem Jus-Studium in Bratislava absolvierte er eine weitere, fünf Jahre dauernde Ausbildung am am Staatlichen Moskauer Institut für internationale Beziehungen studiert, der Diplomaten-Kaderschmiede in der damaligen Sowjetunion.