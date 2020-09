EU im Migrationsstreit: Alle Augen auf die Außengrenzen

Die Kommission lenkt den Schwerpunkt der Migrationspolitik damit von der Verteilungsfrage zur europäischen Außengrenze. „Grenzverfahren werden sehr wichtig werden“, schildert Florian Trauner: „Wenn Menschen etwa auf den griechischen Inseln ankommen, sollen sie sehr schnell überprüft werden. Nicht alle sollen zu Asylverfahren zugelassen werden.

Wenn sie keinen Anspruch haben, sollen sie auch sehr schnell wieder zurückgeschickt werden. Dadurch wird die Zahl der Flüchtlinge stark reduziert“, sagt der Migrationsexperte und führt fort: „Die meisten sollen das Ende des Verfahrens direkt an der Grenze abwarten und erst dann in Europa verteilt werden. Der grundlegende Unterschied zur bisherigen Vorgangsweise liegt also darin, dass nun viel mehr direkt an der Grenze geschieht.“

Doch warum soll nun funktionieren, was schon bisher nicht funktioniert hat? Nämlich rasche Entscheidungen etwa auf den griechischen Inseln?

Trauner ist entsprechend skeptisch: Das Flüchtlingslager Moria mit seinen katastrophalen Zustände könnte möglicherweise nicht das Letzte seiner Art gewesen sein, befürchtet er. Auch wenn man in Brüssel nun verspricht: Das neu aufzubauende „Zentrum“ auf Lesbos könne ein Vorzeigemodell werden, wo griechische und europäische Beamte künftig gemeinsam und viel schneller vorgehen. Ziel sei also eine Art „Europäisierung der Verfahren“.