Asyl: Heuer 700 unbegleitete Minderjährige in Grundversorgung

Unter den rund 7.800 erteilen Schutzgewährungen waren heuer rund 3.600 Kinder, was einem Schnitt von 100 Kindern pro Woche entspricht, Österreich leiste bereits jetzt einen großen Beitrag, betonte man im Innenministerium.

Seit dem Jahr 2015 wurden insgesamt rund 200.000 Asylanträge gestellt und rund 119.000 Schutzgewährungen erteilt, darunter waren rund 79.000 Frauen und Kinder. Bei der Pro-Kopf-"Belastung" (2015 - 2019) bei Asylanträgen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen befindet sich Österreich laut Innenministerium an zweiter Stelle in der EU.

Für Griechenland sind laut Auskunft aus dem Büro von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) heuer sowohl finanzielle Mittel wie auch Hilfe in Form von Sachmitteln zur Bewältigung der Migrationsbewegungen geflossen. So sei im März eine Hilfslieferung u.a. mit Wolldecken, Schlafsäcken, Isomatten und Feldbetten erfolgt, darüber hinaus sei eine Mio. Euro für Betreuung von Flüchtlingen an das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR gegangen.

Ebenfalls im März bzw. April wurden 13 Cobra-Beamte zum Grenzschutz nach Griechenland entsandt, darüber hinaus befinden sich derzeit 17 österreichische Beamte in FRONTEX-Einsätzen in Griechenland.

Auch wurden im Frühjahr 181 Wohn- bzw. Sanitärcontainer zur Unterbringung von Migranten nach Griechenland geschickt. Im Innenministerium erinnerte man am Samstag auch daran, dass Nehammer bei seinem Griechenland-Besuch im August der griechischen Regierung weitere zwei Mio. Euro zur Versorgung von Migranten zugesagt hat.