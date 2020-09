EU-Asylreform: Nehammer fordert Anerkennung von Österreich-Leistungen

Nehammer betonte, er habe zuvor mehrmals in Gesprächen mit der zuständigen EU-Innenkommissarin Ylva Johansson, die Position Österreichs besprochen. "Es ist gut, dass somit morgen endlich ein Vorschlag seitens der EU-Kommission vorliegt. Denn es handelt sich dabei um ein so wichtiges Thema, das nur gesamteuropäisch zu lösen ist."

Die EU-Kommission will am Mittwoch ihre mehrfach verschobenen Pläne für eine Reform der Asyl-und Migrationspolitik vorlegen. Johansson hatte zuvor erklärt, dass es eine"verpflichtende Solidarität" zwischen den EU-Ländern geben müsse, stehe außer Frage. Alle bisherigen Versuche waren in den vergangenen Jahren an der Frage der Verteilung von Flüchtlingen gescheitert. Insbesonders osteuropäische Regierungen, aber auch Österreich, lehnen es kategorisch ab, Migranten aufzunehmen, um Hauptankunftsländer an den EU-Außengrenzen wie Griechenland oder Italien zu entlasten.