Ministerin Edtstadler zu Asylpaket: „Ich erwarte es sehnsüchtig“

Welchen Beitrag wird Österreich leisten? Werden wir Flüchtlinge aufnehmen?

Österreich hat schon wahnsinnig viele Flüchtlinge aufgenommen. Aber wir sind weiterhin bereit, unseren Beitrag zu leisten, wir sprechen uns jedoch absolut gegen eine zwangsweise Verteilung nach Quoten aus.

Also, es kann wieder eine Aufnahme von Flüchtlingen geben, aber nicht zwangsweise?

So ist es, wir sind verpflichtet, Asylanträge zu prüfen. Aber bei einer gesamteuropäischen Lösung müssen unsere Vorleistungen berücksichtigt werden. Österreich kann nicht überbordend belastet werden. Andere Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, beteiligen sich verstärkt an Frontex, am Grenzmanagement, stellen Grenzbeamte. Man muss eine solche flexible Solidarität einführen, damit man eine Akzeptanz aller 27 Mitgliedsstaaten für das Migrationspaket erreichen kann.

Gegen das EU-Grenzmanagement stemmten sich Ungarn, aber auch Italien, weil die Staaten an der Außengrenze einen Souveränitätsverlust befürchteten, wenn plötzlich die EU die Grenze schützt und nicht sie selbst. Warum sollen diese Länder ihre Haltung ändern?

Ich denke, wenn es jetzt eine Lösung gibt, bei der Solidarität ganz groß geschrieben wird, dann wird den Ländern an der Außengrenze ja auch geholfen. Griechenland wehrt sich auch nicht dagegen, dass ihm beim Grenzschutz durch österreichische Cobrabeamte geholfen wird. Wenn es ein gemeinsames europäisches Asyl- und Grenzschutzsystem gibt, dann wird es auch von allen akzeptiert werden.