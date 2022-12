EU-Gipfel am Donnerstag: Ringen um EU-Gaspreisdeckel offen

Ukraine ganz oben auf der Tagesordnung beim EU-Gipfel

Den Auftakt des eintägigen Treffens (Beginn 9.30 Uhr) macht wie immer ein Austausch mit EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola. Dabei wird wohl der mutmaßliche Korruptionsskandal rund um die ehemalige Vize-Präsidentin des EU-Abgeordnetenhauses, Eva Kaili, thematisiert werden. Im Raum steht, dass das Golfemirat Katar mit umfangreichen Geld- und Sachgeschenken versucht hat, Einfluss auf politische Entscheidungen im Europaparlament zu nehmen.

Ganz oben auf der Tagesordnung der EU-Staats- und Regierungschefs ist der russische Angriffskrieg in der Ukraine vorgesehen. "Die Ukraine steht wie immer im Mittelpunkt unserer Besorgnis", erklärte EU-Ratschef Charles Michel in seinem Einladungsschreiben. Millionen Zivilisten seien in dem Land aufgrund der wiederholten russischen Angriffe auf kritische Infrastruktur ohne Strom, Heizung und fließendes Wasser. Michel will eine Debatte über humanitäre Hilfe sowie über "die Nachhaltigkeit unserer militärischen und finanziellen Unterstützung für die Ukraine" führen.