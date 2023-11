EU-Staaten sollen nationale Pläne zur Schuldenreduktion vorlegen

Die spanische Ratspräsidentschaft will am Donnerstag ein neues Papier mit Vorschlägen vorlegen, um die geplante Reform der EU-Schuldenregeln voranzutreiben. Laut EU-Kommissionsvorschlag vom April sollen die EU-Staaten künftig nationale Pläne mit Maßnahmen zur Schuldenreduktion vorlegen - ausgelegt auf vier, in Ausnahmefällen auf sieben Jahre.

Die Maastricht-Obergrenzen von maximal drei Prozent Haushaltsdefizit und 60 Prozent Gesamtverschuldung bleiben dabei unverändert.