EU-Rechnungshof stellte viele Fehler bei EU-Ausgaben fest

Die Vergleichbarkeit des Jahresberichts mit den Vorjahren ist aufgrund der Herausforderungen, mit denen die EU im Jahr 2022 konfrontiert war - der COVID-19-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine - eingeschränkt, wie Helga Berger, Österreichs Vertreterin am Europäischen Rechnungshof, in einer Pressekonferenz erklärte. Trotzdem ist dies das vierte aufeinanderfolgende Jahr, in dem die Prüfer einen negativen Bericht ("versagtes" Prüfungsurteil) zum EU-Haushalt abgegeben haben.

Es besteht Bedarf an Verbesserungen in der Verwaltung, sowohl auf europäischer Ebene als auch bei den Mitgliedstaaten, die den Großteil der Gelder verwalten. Es gibt deutliche Schwachstellen bei den nationalen Prüfbehörden, die in mehreren Fällen Fehler übersehen haben, die dann vom EU-Rechnungshof aufgedeckt wurden.