EU erkannte 2019 fast 300.000 Asylbewerber als schutzberechtigt an

Insgesamt wurde bei 38 Prozent der Asylverfahren in der EU in erster Instanz den Antragstellern der Schutzstatus zugesprochen. Die Anerkennungsrate lag 2019 für erstinstanzliche Entscheidungen in der EU ebenfalls bei 38 Prozent. In Österreich ist der Anteil von positiven Entscheidungen in erster Instanz mit 53,5 Prozent am vierthöchsten. An erster Stelle liegt Spanien mit 66,2 Prozent, gefolgt von Luxemburg mit 56,7 Prozent. In Ungarn ist ihr Anteil mit 8,5 Prozent am geringsten.

Bei endgültigen Berufungsentscheidungen betrug die durchschnittliche Anerkennungsquote in der EU 31 Prozent. Die Ergebnisse von Asylentscheidungen und daher auch die Anerkennungsraten, unterscheiden sich laut der Statistikbehörde je nach Land der Staatsangehörigkeit der Asylbewerber stark. Während zum Beispiel 2019 nur vier Prozent der antragstellenden Staatsangehörigen Georgiens als schutzberechtigt anerkannt wurden, erlangten 96 Prozent der Venezolaner, 85 Prozent der Syrer und 81 Prozent der Eritreer einen Schutzstatus.