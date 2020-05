EU-Corona-Hilfe: Viel Drama, viel Streit und sehr viel Geld

Kurz: Mehr Kredite, weniger Zuschüsse

Dagegen aber stemmen sich Kanzler Sebastian Kurz und die drei Regierungschefs von Schweden, Dänemarks und der Niederlande. Zusammen beharren die sogenannten „sparsamen vier“ darauf, dass die Hilfsgelder nur als Kredite vergeben und zurückgezahlt werden. Laut Kommissionsplan wären dies nun 250 Milliarden Euro – ein Kompromissangebot an die „sparsamen vier“.

Kurz sieht den Kommissionsplan in einer ersten Reaktion darauf als "Startpunkt für die Verhandlungen". Positiv sei anzumerken, so der Kanzler, "dass die Zahlungen aus dem Wiederaufbaufonds zeitlich befristet sein sollen und sichergestellt ist, dass es dadurch keinen Einstieg in eine dauerhafte Schuldenunion gibt."

Was aus Sicht des Kanzler allerdings noch verhandelt werden müsse: "Die Höhe sowie das Verhältnis zwischen Zuschüssen und Krediten. Es ist naheliegend, dass die Südländer möglichst viel einfordern, dass die Visegrad-Staaten darauf schauen, dass Geld auch in den Osten Europas fließt. Genauso gibt es die Länder, die zahlen müssen, wie die Niederlande, die Schweden, die Dänen und wir. Wir sprechen uns daher aus Verantwortung gegenüber unseren Steuerzahlern klar für Kredite aus.“

Auch in den Niederlanden bewertet man den Kommissionsplan noch nicht als konsensfähig. „Die Positionen liegen weit auseinander“, kommentierte ein niederländischer Diplomat am Mittwoch in Brüssel. Es sei schwer vorstellbar, dass der Vorschlag so angenommen werde.