Warum es beim EU-China-Gipfel um viel geht und wenig herauskommt

Es ist in jeder Hinsicht ein außergewöhnlicher Termin: Eigentlich war die EU an der Reihe, den Jubiläumsgipfel in Brüssel auszutragen – doch Xi Jinping schlug die Einladung im Frühjahr aus. Ein typisches Machtspiel. Um überhaupt die Möglichkeit für ein Gespräch zu bekommen, reisen Europas Vertreter nun nach Peking.

Typischerweise finden vor einem EU-China-Gipfel drei vorbereitende Treffen statt; diesmal gab es nur ein äußerst raues Gespräch zwischen der EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas und Chinas Außenminister Wang Yi in Brüssel. China halbierte die Dauer des Gipfels im Anschluss von zwei Tagen auf einen Tag. Die Erwartungen sind also äußerst niedrig.

Auf chinesischer Seite lädt Machthaber Xi Jinping am Vormittag zum Gespräch – allerdings nur von der Leyen und Costa. Dem eigentlichen Gipfeltreffen am Nachmittag wird Xi fernbleiben, stattdessen führt Chinas Nummer zwei, Ministerpräsident Li Qiang, die Verhandlungen.

Einen diplomatischen Schnitzer hat sich Brüssel allerdings erlaubt. Ausgerechnet am Tag vor dem Gipfeltreffen ist eine Delegation des EU-Parlaments in Taiwan. Peking betrachtet solche offiziellen Kontakte als Provokation.

In Peking ist man frustriert darüber, dass die EU dem Ukraine-Konflikt alle handelspolitischen Fragen unterordnet. Außenminister Wang soll in Brüssel erstmals die chinesische Logik offengelegt haben: China will Russlands Krieg so lange wie möglich unterstützen, weil die USA dadurch weniger Ressourcen haben, China in Asien militärisch einzuschränken. Damit sorgte er europaweit für Entrüstung.

Die Ziele

Ursula von der Leyen hat den Ton gegenüber Peking in ihrer zweiten Amtszeit verschärft. Die Kommissionschefin, aber auch die Europäische Industrie, erwartet vor allem fairere Bedingungen für europäische Firmen in China – etwa leichteren Zugang zu öffentlichen Aufträgen.

China will vor allem den europäischen Markt offenhalten. Den Zollstreit mit den USA glaubt man gewonnen zu haben, auf weitere handelspolitische Auseinandersetzungen sind Wirtschaft und Bevölkerung – dank staatlicher Propaganda – vorbereitet.

Einzig die EU-Strafzölle auf chinesische E-Autos würde Peking gerne aufgehoben sehen, doch hier ist eine Einigung unwahrscheinlich.

Die Achillesferse

Europas Industrie ist bei Seltenen Erden und anderen Mineralien, die für die globale High-Tech-Industrie unerlässlich sind, zu 98 Prozent von China abhängig. Zwar gibt es diese Rohstoffe auch in anderen Ländern, doch nur China verfügt über die Technologie, sie günstig zu verarbeiten.