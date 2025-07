Neue Sanktionen: EU müht sich weiter mit Russlands Öl-und Gasexporten ab

Bisher nämlich fließt russisches Gas weiterhin auch nach Europa, zwar in den meisten Fällen nicht mehr über Pipelines, wie bis vor einem Jahr noch nach Österreich, sondern per Schiff in Form von Flüssiggas, oder LNG. Russland hat seine Kapazitäten dafür massiv ausgebaut, in den Häfen an der Ostsee können mehr Schiffe betankt werden. Umgeladen für den weltweiten Export, vor allem nach Asien, wird dieses Gas weiterhin in EU-Häfen, etwa in Frankreich, oder den Niederlanden. Auch russisches Erdöl wird weiterhin auch von europäischen Tankern befördert.