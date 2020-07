EU-Chefdiplomat in der Türkei: Besuch in angespannter Atmosphäre

Die Spannungen zwischen Paris und Ankara wären nicht so folgenschwer, gäbe es nicht schon eine ganze Serie von Krisen zwischen der EU und der Türkei.

Unvergessen ist in Brüssel, als die Regierung in Ankara zu Jahresbeginn Tausende Flüchtlinge in Busse setzte und an die Grenze zu Griechenland karrte. Die Türkei benutzte die Flüchtlinge als Druckmittel – und die EU bekam erneut zu spüren, wie erpressbar sie ist.Das EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen sollte zu Jahresende auslaufen. Doch auch in Brüssel weiß man: In irgendeiner Form wird es weiter laufen müssen, will man nicht mit einem gewaltigen Flüchtlingszustrom zu tun haben.