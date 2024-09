Waldschutz, oder nur Papierkrieg? Warum die EU-Entwaldungsverordnung wackelt

Sie ist ein Kernpunkt des Green Deal, also des grünen Prestigeprojekts aus der ersten Amtszeit von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen: Die EU-Entwaldungsverordnung – gemacht zum Schutz der Wälder vor Kahlschlägen und Brandrodungen weltweit. Fällt dieses Prestigeprojekt jetzt gleich zum Auftakt der zweiten Amtszeit Von der Leyens?

In Brüssel verdichten sich seit Wochen die Gerüchte um das Aus – oder zumindest einen vorläufigen Stopp – für die sogenannte EUDR, die eigentlich zu Jahresbeginn 2025 in Kraft treten soll. Forstwirte und Umweltschützer entzweit das Gesetz ohnehin seit Monaten, auch und gerade in Österreich. Von einer„aufwendigen und praxisuntauglichen Bürokratie“ sprechen die heimischen Waldbesitzer.