EU-Entwaldungsverordnung: Elfenbeinturm trifft auf Realität

Hinter der Idee, alles Übel dieser Welt per Verpflichtungen der Wirtschaft zu beenden, stehen gute Absichten. Aber auch bei hehren Zielen sollten die Mittel, um diese Ziele zu erreichen, sorgfältig gewählt und deren Konsequenzen abgewogen werden. Schöne Überschriften und idealistische Ziele alleine werden die Welt nicht retten.

In den vergangenen Monaten sorgte das EU-Lieferkettengesetz für intensive Diskussionen. Einen Blick in die Zukunft mit Lieferkettengesetz erlaubt die momentane Umsetzung der EU-Entwaldungsverordnung (EUDR). Unternehmen in Europa müssen sicherstellen und nachweisen, dass ihre Rohstoffe und (Vor)Produkte nichts mit Entwaldung oder massiver Waldschädigung zu tun haben. Betroffen sind unter anderem Kaffee, Kakao, Soja und Holz. Die EUDR gilt nicht nur für den Import in den Binnenmarkt, sondern auch für Herstellung und Handel innerhalb der EU.