EU-Agentur gegen Geldwäsche: Brunner wirbt heute für Wien

Village im Dritten

10.440 Quadratmeter im Quartier "Village im Dritten" will die Republik laut offiziellem Bewerbungsschreiben der neuen EU-Agentur zur Verfügung stellen. Für die erwartete Miete von knapp 243.000 Euro im Monat will der österreichische Staat selbst aufkommen. Allerdings stünde das Gebäude erst Ende 2026 vollends bereit. Bis dahin könne Wien aber alternative Standorte anbieten.

Neben dem Klimaticket sollen die künftigen AMLA-Beamten die Möglichkeit bekommen, an der WU den "Professional Master in Financial Supervision" zu machen, der normalerweise österreichischen Finanzbeamten vorbehalten sei. Laut der offiziellen Ausschreibung wird für den Anfang mit 250 bis 400 Beschäftigten gerechnet.