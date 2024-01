"Alarmierend": Österreich im Korruptionsindex nur auf Platz 20

Nur Rang 20 belegt Österreich im Korruptionsindex für 2023. Das Ranking wurde von Transparancy International (TI) durchgeführt.

Zwar liegt Österreich damit um zwei Plätze besser als noch 2022, allerdings bliebt die Punktezahl gleich (71).

„Vor fünf Jahren stand Österreich im internationalen Korruptionsindex noch an zwölfter Stelle. Heute sind wir bestenfalls noch zweitklassig“, sagt Georg Krakow von TI-Austria. „Ein wesentlicher Grund dafür sind mit Sicherheit die Korruptionsfälle in den letzten Jahren. Dabei geht es nicht nur darum, ob tatsächlich strafbares Verhalten gesetzt wurde, sondern es geht vielmehr darum, welches Bild die Politik, Verwaltung und Justiz in unserem Land nach außen und innen bieten.“