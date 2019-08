Eskalierender Handelsstreit überschattet den G7-Gipfel

Der amerikanische Staatschef Donald Trump war einer der Ersten, der am Samstag im französischen Biarritz zum Treffen der G 7 eintraf. Am Abend dann startete der Gipfel mit einem Dinner. Wobei der sich zuletzt wieder verschärft habende Handelsstreit zwischen China und den USA durchaus als Appetitbremser gewertet werden kann.

Denn am Freitag hatte Peking angekündigt, auf Produkte „Made in USA“ im Wert von 75 Milliarden Dollar fünf bis zehn Prozent Zölle einzuheben. Trump konterte sofort und will Ware aus China im Wert von 550 Milliarden Dollar mit noch höheren Strafzöllen belegen. Zugleich „befahl“ er US-Unternehmen, aus dem Reich der Mitte abzuziehen. Das schickte die Börse an der New Yorker Wall Street auf Talfahrt: Minus 2,4 %.