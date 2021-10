Erste Lichtsignale aus Berlin - SPD, Grüne und FDP empfehlen Koalitionsverhandlungen

Wie revolutionär die neue deutsche Bundesregierung wird, werden die Spitzen von SPD, Grünen und FDP in den nächsten Wochen aushandeln. Dazu müssen ihre Parteigremien noch dem zustimmen, was die Unterhändler bis in die Morgenstunden erarbeitet haben: Auf 12 Seiten haben sie sämtliche Vorhaben niedergeschrieben. Dabei wird klar, wer wo Abstriche machen musste, auch wenn die Spitzen der Partei bemüht sind, diesen Eindruck zu verwischen. Es gehe nicht um Sieger oder Verlierer oder den kleinsten gemeinsamen Nenner, war am Freitag zu hören. Bei drei unterschiedlichen Parteien sei es wichtig, „dass jeder auch mal was gibt“, sagte Grünen-Chef Annalena Baerbock. Und so verzichten ihre Partei und die SPD auf das Tempolimit. Die FDP gesteht den anderen dafür eine Erhöhung des Mindestlohnes auf zwölf Euro zu – eine zentrale Forderung der SPD. Statt der bisherigen Grundsicherung Hartz IV soll ein Bürgergeld kommen.