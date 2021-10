Der Ampelmann: Olaf Scholz sondiert mit Grünen und FDP

Diesmal sind die Rollen anders, da FDP und Grüne zusammen mehr Stärke haben und sich alle Möglichkeiten offen halten – Scholz und die SPD gönnten ihnen das nach der Wahl, zogen sich zurück und ließen alle erstmal machen: FDP und Grüne sich samt gemeinsamem Selfie und Vorab-Treffen als Königsmacher inszenieren, die Union ein Schauspiel vorführen, das vor vier Jahren noch die SPD bot: Die öffentliche Demontage ihres Kanzlerkandidaten Martin Schulz, der am Ende einfacher Abgeordneter wurde. Armin Laschet steht dies bald bevor.

So heftig es bei CDU/CSU derzeit bebt, so wenig hört man aus der SPD-Zentrale. Die neue Geschlossenheit gehört zur Operation Kanzleramt. Streit vergrault die Wähler, diese Lektion hat man aus den vergangenen Jahren gelernt. Einfach war es nicht, lassen einen SPD-Politiker wissen. Nach der Wahl des Vorsitzenden-Duos 2019, das dem linken Flügel zugeordnet wird, wirkte es so, als ob Scholz’ Tage gezählt seien. Doch die drei haben sich arrangiert, das Duo hat sich hinter ihm eingereiht und hält ihm den Rücken beim linken Teil der Partei frei. So denkt er nicht daran, den Chefsessel für sich zu beanspruchen – er glaube „nicht an Gesetzmäßigkeiten, nach denen der Kanzler zugleich Parteivorsitzender sein müsse“, sagte er jüngst. So viel zur neuen Arbeitsteilung. Ob diese langfristig einträchtig verläuft, wird sich zeigen. Für die Sondierungsgespräche hat der Parteinachwuchs – die Jusos – Mitsprache angemeldet. Ein Viertel der SPD-Bundestagsmandatare gehören zu den Jungen Sozialisten.