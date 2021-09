Olaf Scholz: Plötzlich Nummer eins im Land?

Denn geprägt habe ihn vor allem sein Umfeld und das Aufwachsen in Großlohe, glauben die Genossen. Der Ortsteil liegt zwei Kilometer von der Rahlstedter Fußgängerzone entfernt. Auf dem Weg dorthin kommt man an Gründerzeitvillen vorbei, genauso wie an Sozialwohnungen, die in den 50er-Jahren gebaut wurden. Viele der Bewohner bekamen damals finanzielle Unterstützung, heute ist es Hartz IV. Am Ende einer Straße taucht eine Ansammlung Backstein-Reihenhäuser auf. Hier ist er mit seinen Brüdern Ingo und Jens aufgewachsen– "behütet" und "bürgerlich", wie seine Wegbegleiter betonen. Der Vater arbeitete als Generalvertreter bei einer Textilfirma, die Mutter war zu Hause. "Das war sicher kein Zuckerschlecken für solche Leute", sagt Günter Frank mit Blick auf die Gegend. Aber Scholz habe so alle Schichten der Gesellschaft kennengelernt. "Das hat ihn sicher stark und selbstbewusst gemacht."

Was seine politische Karriere betrifft, kann ihm das später geholfen haben. Oft musste er Niederlagen einstecken: 2001 berief man ihn vor der Hamburg-Wahl zum Innensenator, Scholz setzte auf einen restriktiven Kurs, um die offene Flanke "Innere Sicherheit" zu decken. Doch er konnte das Ruder nicht mehr herumreißen. Die SPD verlor das Rathaus. Scholz ging nach Berlin und musste als SPD-Generalsekretär Gerhard Schröders Hartz-IV-Reform verteidigen – das tat er in einem monotonen Sprech, der ihm den Beinamen "Scholzomat" und wenig Sympathie einbrachte. 2003 wählten ihn die Delegierten am Parteitag mit nur 52,6 Prozent wieder. Er trat ab, blieb aber in der Hauptstadt und avancierte zum Arbeitsminister.

2011, als die SPD in Hamburg in Nöte geriet, war er wieder zur Stelle – als Landeschef und Spitzenkandidat: "Wer Führung bestellt, kriegt sie auch", soll er damals gesagt haben. Die Genossen in der Hansestadt rückten zusammen, Scholz eroberte das Rathaus zurück.

Ein bisschen erinnert das an die aktuelle Situation. Der Hanseat hat als Kanzlerkandidat eine am Boden liegende SPD übernommen und könnte sie wieder zur Nummer eins machen. Dass dieser Plan aufgehen kann, dürfte Scholz – anders als Außenstehende – nie bezweifelt haben, hört man. Vielleicht war es seine nüchterne, kühle und zurückhaltende Art, die diese Vorstellung begrenzt hat.